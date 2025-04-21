Канье Уэст начал готовится к совместному туру с Пи Дидди

Канье Уэст начал готовится к совместному туру с Пи Дидди
Пи Дидди. Кадр видео
Артисты уверены, что вместе смогут спасти свои провалившиеся на дно карьеры

Канье Уэст и Шон "Дидди" Комбс начали обсуждать идеи для совместного тура, несмотря на то, что сейчас они находятся в черном списке Голливуда. Первый за свои антисемитские заявления, а второй из-за дела о торговле людьми. Источники в индустрии говорят, что, несмотря на нелепость идеи, они настроены крайне серьезно.

"Они думают, что могут спасти друг друга, хотя на самом деле они оба токсичны", – признались осведомители.

При этом команды артистов приступили к переговорам, чтобы сделать масштабный совместный тур, который потрясет весь шоу-бизнес, если это когда-нибудь станет возможным. Однако люди в отрасли отмечают, что Канье в последнее время жжег все мосты для возвращения в музыкальную карьеру, а Комбсу грозит пожизненное заключение.

Оба артиста полагают, что их совместное выступление пройдет как демонстрация невозможности отменить "легенд рэпа".

"Эти двое думают, что готовятся к возвращению , но на самом деле это больше похоже на крах", – заявил музыкальный агент.

Источник: RadarOnline

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