Борисова обвинила Пьеху во вранье

Блондинка была в гневе

Звезда социальных сетей Дана Борисова неожиданно набросилась на исполнителя Стаса Пьеху и обвинила его в распространении ложных данных о ее жизни. По словам блондинки, артист стал источником слухов о том, что она до сих пор страдает от зависимости, хотя это не соответствует действительности.

Звезда рассказала, что в прошлом они с молодым человеком посещали одну и ту же анонимную группу. В этом сообществе действовали строгие правила, которые она нарушала – например, выходила в прямые эфиры на просторы интернет-пространства. После этого женщину исключили, и именно тогда начали распространяться разговоры о том, что она не справилась с зависимостью.

Теледива призналась, что до сих пор не простила мужчину. Она подчеркнула, что от наркомании нельзя "вылечиться" окончательно – человек может лишь находиться в завязке. По мнению звезды, и она, и ее коллега по шоу-бизнесу теперь должны всю жизнь бороться с последствиями этой болезни.