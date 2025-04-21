Борисова обвинила Пьеху во вранье

Дана Борисова неожиданно набросилась на Стаса Пьеху
Стас Пьеха. Фото: соцсети
Блондинка была в гневе

Звезда социальных сетей Дана Борисова неожиданно набросилась на исполнителя Стаса Пьеху и обвинила его в распространении ложных данных о ее жизни. По словам блондинки, артист стал источником слухов о том, что она до сих пор страдает от зависимости, хотя это не соответствует действительности.

Звезда рассказала, что в прошлом они с молодым человеком посещали одну и ту же анонимную группу. В этом сообществе действовали строгие правила, которые она нарушала – например, выходила в прямые эфиры на просторы интернет-пространства. После этого женщину исключили, и именно тогда начали распространяться разговоры о том, что она не справилась с зависимостью.

Теледива призналась, что до сих пор не простила мужчину. Она подчеркнула, что от наркомании нельзя "вылечиться" окончательно – человек может лишь находиться в завязке. По мнению звезды, и она, и ее коллега по шоу-бизнесу теперь должны всю жизнь бороться с последствиями этой болезни.

Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник
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