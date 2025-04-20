"Пустота и одиночество": вернувшийся в Россию блогер пожаловался на жизнь в США

"Пустота и одиночество": вернувшийся в Россию блогер пожаловался на жизнь в США
Амиран Сардаров. Фото: соцсети
Знаменитости было невероятно одиноко за границей

Блогер Амиран Сардаров в эфире собственного подкаста рассказал, что отъезд из России в США в 2020 году, где он пытался построить свою карьеру, стало для него худшим решением. Он пожаловался на жизнь в Америке, которая не оправдала его ожиданий.

Знаменитость вспомнил, как иногда сидел вечерами и смотрел в телефон, надеясь, что кто-то из знакомых вспомнит про него, позвонит и позовет обратно на родину. Однако в итоге никто из друзей этого не сделал, от чего Амирану было морально тяжело.

По его словам, лишь несколько человек связались с ним пару раз и спросили, как у него дела. 

"А так, полная пустота и одиночество", – заявил Сардаров.

Сейчас блогер снова работает в России. Не так давно его приглашали выступить перед молодежью в Госдуме. 

Источник: соцсети

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