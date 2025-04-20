Невестка довела Валерию до крика новостью о беременности

Невестка довела Валерию до крика
Валерия. Кадр: соцсети
Звездная блондинка была в шоке

Лиана Шульгина поделилась в интернет-пространстве трогательным моментом из семейной жизни – она показала, как свекровь Валерия и продюсер Иосиф Пригожин узнали о ее второй беременности. Видео, снятое еще в сентябре, она выложила только сейчас, добавив, что это был настоящий сюрприз для всей семьи.

Девушка, которая счастлива в замужестве за сыном певицы Арсением и воспитывает с ним дочь Селин, рассказала, что придумала необычный способ сообщить радостную новость. Они с любимым сказали старшим родственникам, будто дочка сделала открытку для бабушки и дедушки. А внутри подарка был аккуратно спрятанный тест на беременность.

Реакции родственников оказались разными. Валерия сразу все поняла, радостно закричала и бросилась обнимать невестку. А вот Иосиф Пригожин сначала не сориентировался и просто стоял, не понимая, в чем дело.

Сейчас девушка на последних сроках беременности – семья с нетерпением ждет появления второго малыша.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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