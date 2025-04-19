Друзья рассказали, чем занимается Ефремов на свободе

Друзья рассказали, чем занимается Ефремов на свободе
Кадр видео RT
Знаменитость не вернулся к пагубным привычкам

Михаилу Ефремову, который вышел из тюрьмы в начале апреля, тяжело дается адаптация к жизни на свободе. Артист сейчас проживает со своей семьей и уже успел повидаться с детьми, а дома за ним присматривает супруга Софья Кругликова.

На свободе актер много читает книг, а также смотрит различные новости через планшет. По словам друзей, Ефремов старается наверстать упущенное и посмотреть фильмы, которые стали знаковыми для времени, когда он был в заключении. Также он старается сам что-то писать.

"Друзья приносят и присылают сценарии, пьесы – читает, идет живое обсуждение. Естественно, что не пьет и не курит", – рассказал источник.

Близкие шутят, что супруге Ефремова приходится присматривать сразу за четырьмя детьми, одним из которых является ее муж. Она постоянно его опекает и следит, чтобы он проходил нужное лечение.

Ранее артист признавался, что после освобождения планирует посетить могилу водителя, погибшего в роковом ДТП.

Источник: Комсомольская правда
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