Друзья рассказали, чем занимается Ефремов на свободе

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Михаилу Ефремову, который вышел из тюрьмы в начале апреля, тяжело дается адаптация к жизни на свободе. Артист сейчас проживает со своей семьей и уже успел повидаться с детьми, а дома за ним присматривает супруга Софья Кругликова.
На свободе актер много читает книг, а также смотрит различные новости через планшет. По словам друзей, Ефремов старается наверстать упущенное и посмотреть фильмы, которые стали знаковыми для времени, когда он был в заключении. Также он старается сам что-то писать.
"Друзья приносят и присылают сценарии, пьесы – читает, идет живое обсуждение. Естественно, что не пьет и не курит", – рассказал источник.
Близкие шутят, что супруге Ефремова приходится присматривать сразу за четырьмя детьми, одним из которых является ее муж. Она постоянно его опекает и следит, чтобы он проходил нужное лечение.
Ранее артист признавался, что после освобождения планирует посетить могилу водителя, погибшего в роковом ДТП.
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