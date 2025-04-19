Появилось фото голой Семенович в ванной

Появилось фото голой Семенович в ванной
Анна Семенович. Фото: АГН "Москва"

Певица Анна Семенович опубликовала в своих соцсетях новый снимок, на котором предстала полностью голой в ванной. Артистка прикрыла пикантный контент смайликами, чтобы публика не увидела слишком откровенные детали ее тела.

На своей странице Анна призналась, что принимает ванну после тяжелого дня – это всегда помогает ей расслабиться. В воду она добавляет магниевую соль для улучшения состояния и расслабления. При этом на лице у нее была увлажняющая маска для кожи.

Фото: соцсети

Семенович регулярно публикует в соцсетях видео и фотографии из ванны, к которым ее поклонники давно привыкли. Ранее она признавалась, что сейчас она более довольна своей фигурой, поскольку сделала операцию по уменьшению груди, а также принимала специальный препарат для похудения.

Источник: соцсети

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