Появилось фото голой Семенович в ванной

Певица Анна Семенович опубликовала в своих соцсетях новый снимок, на котором предстала полностью голой в ванной. Артистка прикрыла пикантный контент смайликами, чтобы публика не увидела слишком откровенные детали ее тела.

На своей странице Анна призналась, что принимает ванну после тяжелого дня – это всегда помогает ей расслабиться. В воду она добавляет магниевую соль для улучшения состояния и расслабления. При этом на лице у нее была увлажняющая маска для кожи.

Семенович регулярно публикует в соцсетях видео и фотографии из ванны, к которым ее поклонники давно привыкли. Ранее она признавалась, что сейчас она более довольна своей фигурой, поскольку сделала операцию по уменьшению груди, а также принимала специальный препарат для похудения.