Хирург объяснила изменения на лице Ларисы Вербицкой

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Лариса Вербицкая во многих интервью признавалась, что старается уделять особое внимание своей красоте. У знаменитой ведущей есть множество бьюти-ритуалов, и некоторые из них могут даже показаться экстремальными. Однако вместо восторженных отзывов у публики, недавний выход знаменитости в свет спровоцировал обсуждение состояние ее лица – некоторые люди выразили мнение, что оно выглядит крайне одутловатым.
Хирург Мадина Осман высказалась о процедурах, которые могли привести к таким изменениям внешности Вербицкой. Специалист отметила, что для своих 65 лет она выглядит довольно неплохо, но в глаза бросается перебор с дермальными наполнителями, из-за которых лиццо Ларисы опухло.
"Сама она к своим 65 годам не поправилась, а вот лицо выглядит перенаполненным и неестественным", – говорит эксперт.
По ее мнению, ведущая прибегла к инъекциям филлеров или липофилингу. Не исключена и подтяжка лица – хирургическая или SMAS. Но многие процедуры были подобраны не совсем грамотно, из-за чего Вербицкая стала неузнаваемой.
По оценкам некоторых, конфликтная ситуация скоро свернется
Украинцы бьют тревогу из-за происходящего на фронте