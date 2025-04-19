Хирург объяснила изменения на лице Ларисы Вербицкой

Хирург объяснила изменения на лице Ларисы Вербицкой
Лариса Вербицкая. Фото: АГН "Москва"
Знаменитость могла неправильно подобрать косметологические процедуры

Лариса Вербицкая во многих интервью признавалась, что старается уделять особое внимание своей красоте. У знаменитой ведущей есть множество бьюти-ритуалов, и некоторые из них могут даже показаться экстремальными. Однако вместо восторженных отзывов у публики, недавний выход знаменитости в свет спровоцировал обсуждение состояние ее лица – некоторые люди выразили мнение, что оно выглядит крайне одутловатым.

Хирург Мадина Осман высказалась о процедурах, которые могли привести к таким изменениям внешности Вербицкой. Специалист отметила, что для своих 65 лет она выглядит довольно неплохо, но в глаза бросается перебор с дермальными наполнителями, из-за которых лиццо Ларисы опухло.

"Сама она к своим 65 годам не поправилась, а вот лицо выглядит перенаполненным и неестественным", – говорит эксперт.

По ее мнению, ведущая прибегла к инъекциям филлеров или липофилингу. Не исключена и подтяжка лица – хирургическая или SMAS. Но многие процедуры были подобраны не совсем грамотно, из-за чего Вербицкая стала неузнаваемой.

Источник: Страсти

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