ДиКаприо поссорился с другом Купером: всему виной женщина

ДиКаприо поссорился с другом Купером: всему виной женщина
Фото: соцсети
Знаменитости уже несколько лет не общаются друг с другом

В многолетней дружбе между актерами Леонардо ДиКаприо и Брэдли Купером произошел раскол. Всему виной модель Джиджи Хадид, с которой звезда "Титаника" встречался около года, а после она закрутила роман с бывшим возлюбленным Ирины Шейк.

Источники говорят, что звезда подиумов до сих пор не может простить ДиКаприо то, как он предпочел с ней расстаться. И несмотря на хорошее отношение со стороны Брэдли, она до сих пор испытывает обиду по отношению к его близкому другу. Поэтому Купер из уважения к возлюбленной решил разорвать отношения с Леонардо.

"Их дружба практически испарилась, и почти непостижимо, что вы когда-либо увидите их вместе. Правда в том, что Брэдли считает, что Лео плохо обращался с Джиджи, и это добавляет холодности", – рассказали знакомые с ситуацией люди.

Они полагают, что в действительности Купер скучает по своему другу и разорвал с ним связь исключительно из-за джентельменства. Но это также стало большим ударом для ДиКаприо, который теперь вряд ли первым решит налаживать контакт с актером, сообщает женский журнал "Клео.ру".

Источник: RadarOnline

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