Продюсер Дворцов сравнил Наталью Штурм с Бритни Спирc из-за "странных" видео

Обе звезды эпатируют публику

Наталья Штурм снова оказалась в центре обсуждений. Ярках звезда 90-х регулярно публикует в соцсетях "странные видео", на которых исполняет откровенные танцы и часто говорит путано, наталкивая подписчиков на мысли о ее неадекватности. Многие пользователи считают, что артистка выходит в эфир нетрезвой.

Креативный продюсер Сергей Дворцов заявил, что сейчас звезда считается одной из самых эпатажных фигур на телевидении. По его мнению, такие ролики – это, вероятно, попытка привлечь внимание и вновь почувствовать себя нужной. Он отметил, что даме, скорее всего, не хватает популярности и признания.

Эксперт по звездной тусовке провел параллель с Бритни Спирс, которая тоже часто публикует вызывающие видео. Продюсер выразил сожаление, что и российская звезда выбрала такой путь.