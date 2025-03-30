Продюсер Дворцов сравнил Наталью Штурм с Бритни Спирc из-за "странных" видео

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Наталья Штурм снова оказалась в центре обсуждений. Ярках звезда 90-х регулярно публикует в соцсетях "странные видео", на которых исполняет откровенные танцы и часто говорит путано, наталкивая подписчиков на мысли о ее неадекватности. Многие пользователи считают, что артистка выходит в эфир нетрезвой.
Креативный продюсер Сергей Дворцов заявил, что сейчас звезда считается одной из самых эпатажных фигур на телевидении. По его мнению, такие ролики – это, вероятно, попытка привлечь внимание и вновь почувствовать себя нужной. Он отметил, что даме, скорее всего, не хватает популярности и признания.
Эксперт по звездной тусовке провел параллель с Бритни Спирс, которая тоже часто публикует вызывающие видео. Продюсер выразил сожаление, что и российская звезда выбрала такой путь.
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