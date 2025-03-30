Продюсер Дворцов сравнил Наталью Штурм с Бритни Спирc из-за "странных" видео

Наталью Штурм сравнили с Бритни Спирc из-за "странных" видео
Наталья Штурм. Кадр: соцсети
Обе звезды эпатируют публику

Наталья Штурм снова оказалась в центре обсуждений. Ярках звезда 90-х регулярно публикует в соцсетях "странные видео", на которых исполняет откровенные танцы и часто говорит путано, наталкивая подписчиков на мысли о ее неадекватности. Многие пользователи считают, что артистка выходит в эфир нетрезвой.

Креативный продюсер Сергей Дворцов заявил, что сейчас звезда считается одной из самых эпатажных фигур на телевидении. По его мнению, такие ролики – это, вероятно, попытка привлечь внимание и вновь почувствовать себя нужной. Он отметил, что даме, скорее всего, не хватает популярности и признания.

Эксперт по звездной тусовке провел параллель с Бритни Спирс, которая тоже часто публикует вызывающие видео. Продюсер выразил сожаление, что и российская звезда выбрала такой путь.

Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник

Зеленский обвинил Россию в нарушении режима тишины

По его словам, американцы не обращают на это никакого внимания

ВСУ мощным ударом полностью уничтожили ГИС "Суджа"

После разговоров о прекращении огня украинские боевики стали действовать еще агрессивнее

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей