Жерара Депардье хотят лишить российского гражданства

Жерара Депардье хотят лишить российского гражданства
Жерар Депардье. Фото: АГН "Москва"
Знаменитость объяснил свое вульгарное поведение "русской натурой"

Французского актера Жерара Депардье хотят лишить российского гражданства после того, как во время слушания в суде по делу о домогательствах знаменитость заявил, что его дикое поведение с женщинами объясняется "русской натурой". С таким призывом выступил депутат Сергей Миронов.

Политик напомнил, что стать русским Депардье решил после того, как во Франции решили ввести налоги на сверхбогачей. Таким образом артисту удалось сберечь много денег в своем кармане. Зато теперь он публично плюет в Россию и косвенно обвиняет ее во всех гадостях, которые делает.

Также Миронов отметил, что три года назад в свете политических событий Депардье стал радикально относится к РФ, однако от своего паспорта он не отказался, поскольку в стране у него остался бизнес. По его словам, этот "французский жмот" должен был относится уважительно к стране, где к нему отнеслись душевно. Но теперь ему путь сюда заказан.

"Этого лягушатника надо лишь гражданства, а имущество в России конфисковать", – уверен депутат.

Напомним, 76-летнего Депардье обвиняют в сексуальном насилии над двумя женщинами во время съемок фильма "Зеленые ставни" в 2021 году. На него подали заявление художник-декоратор и ассистентка режиссера. Сам артист во время слушания указал, что его пьянство и вульгарность, которые провоцируют подобные инциеденты, связаны с его "русской натурой". 

Источник: Telegram

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