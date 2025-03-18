Боярская рассказала о вине женщин в изменах мужчин

Артистка поделилась своим мнением по щекотливому вопросу

Популярная российская артистка Елизавета Боярская высказалась о вине женщин в изменах мужчин. По ее мнению, представительницы прекрасного пола часто сами провоцируют такие ситуации, недостаточно уделяя внимание своим избранникам. Об этом она рассказала на премьере сериала "Опасная близость".

В беседе с журналистами актриса привела в пример свою героиню, чей брак разрушился. Она отметила, что женщина слишком увлеклась карьерой, была невнимательна к супругу и не замечала проблем в отношениях. По словам звезды, стремление к идеальной жизни и попытки переделать близких могут привести к предательству.

Актриса уверена, что если в паре не хватает внимания и искреннего общения, то мужчина может уйти к другой. Она посоветовала женщинам больше разговаривать с партнерами и обсуждать возникающие обиды, чтобы сохранить семью.

К слову, ранее отец знаменитости, легендарный Михаил Боярский публично признался в алкогольной зависимости.