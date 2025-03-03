Солиста "Би-2" хотят дважды признать иноагентом и лишить гражданства России

Ранее артист уверял, что российского паспорта у него нет

Лева из группы "Би-2", несмотря на свои резкие заявления в адрес России и заверения, что никаких отношений со страной у него нет, продолжает развивать свой российский бизнес. Использует для этого он подставное имя Игорь Бортник, на которое оформил ИНН, банковские счета, а также российское гражданство. Ранее знаменитость уверял, что паспорта РФ у него давно нет. Об этом сообщает Shot.

Информация о Егоре Бортнике* стала известна общественникам из "Сорок сороков", которые обратились в МВД с просьбой лишить знаменитость гражданства России, а заодно во второй раз наделить его статусом иноагента – но уже по второму имени.

До этого Бортник* называл себя гражданином Израиля. Во время задержания в Тайланде он уверял, что российского паспорта у него нет, поэтому и помощь дипломатов РФ ему не требуется. На фоне случившегося нескольким музыкантам "Би-2" дали гражданство Молдавии.

Ранее стало известно, что в Москве подожгли дверь квартиры сбежавшего за границу певца Левы Би-2.

*признан иноагентом по решению Минюста РФ