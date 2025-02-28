Каллас заявила, что страны ЕС состоят в НАТО из страха перед РФ

"Мы боимся": Каллас сделала истеричное заявление о России
Картинка: сгенерировано ИИ
Шеф европейской дипломатии объяснила ситуацию с коалицией

Руководительница евродипломатии Кая Каллас заявила, что государства ЕС остаются в составе Североатлантического альянса из-за опасений перед нашей страной.

В недавней беседе с журналистами она подчеркнула, что именно западная военная коалиция обеспечивает их безопасность, и другого надежного механизма защиты, по ее мнению, не существует.

"Почему мы в НАТО? Потому что мы боимся России", – истерично объявила руководительница евродипломатии.

В свою очередь, наша страна неоднократно подчеркивала, что не представляет угрозы ни для кого, в частности, у нас нет никаких "коварных планов" в отношении государств, входящих в эту западную коалицию. В то же время мы будем соответствующим образом реагировать на шаги, которые могут представлять опасность для наших национальных интересов. Наша страна открыта к диалогу, но на равных условиях.

Москва не устает напоминать, что для нормализации ситуации западным лидерам следует отказаться от курса на милитаризацию ЕС. За последние годы Москва зафиксировала беспрецедентный рост активности альянса у российских рубежей.

К слову, ранее на Западе забили тревогу из-за отчаянного шага главы киевского режима.

Источник: AFP ✓ Надежный источник
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