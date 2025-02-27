Гулькина рассказала, что Басков не вышел на сцену в Кремле из-за болезни

Ситуация вызвала вопросы

Популярная российская исполнительница Наталия Гулькина объяснила, почему коллега по звездной сцене Николай Басков не смог выступить на ее сольном концерте в Кремле. По словам несколько расстроенной певицы, изначально артист подтвердил участие, но в последний момент его директор сообщил, что знаменитость не придет.

Перед публикой в тот вечер выступили Татьяна Буланова, Натали и другие звезды. Исполнитель хита "Шарманка" должен был выйти под 21-м номером, но из-за недуга не смог этого сделать. Кроме него, в мероприятии не приняла участие и Светлана Разина, бывшая коллега Наталии по музыкальному коллективу "Мираж". Главная звезда концерта рассказала, что у той возникли проблемы с голосом.

Певица призналась, что сильно переживала перед концертом. Она сомневалась, захочет ли публика слушать ее без легендарных хитов "Миража". Однако друзья убеждали, что зрители ценят ее творчество независимо от репертуара. Знаменитость была рада, что в зале никто не стал требовать исполнения песни "Музыка нас связала", так как ей пришлось бы объяснять, что без соответствующих прав она этого сделать не может.

К слову, ранее на концерте Анны Asti разразился грандиозный скандал. Посетители крайне недовольны тем, что было устроено на выступлении.