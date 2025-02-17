Джигурда устроил разборки в поликлинике

Артист везде ведет себя эпатажно

Никита Джигурда стал участником шумного конфликта в поликлинике, артист поссорился с другим мужчиной, стоявшим в очереди. Информация об этом быстро распространилась в социальных сетях.

В какой-то момент оппонент знаменитости заявил, что он зарегистрирован на "Госуслугах" и стал утверждать, что может пройти без очереди. Мужчина громко настаивал, что вообще не должен ждать и может проследовать в кабинет.

На это Джигурда отреагировал, отметив, что сам стоит в очереди, а значит и все остальные должны стоять.

В ответ мужчина оскорбил актера, назвав его Чубаккой. Это явно сильно разозлило Джигурду, который в грубой форме сказал собеседнику, чтобы тот немедленно покинул помещение.