Джигурда устроил разборки в поликлинике

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Никита Джигурда стал участником шумного конфликта в поликлинике, артист поссорился с другим мужчиной, стоявшим в очереди. Информация об этом быстро распространилась в социальных сетях.
В какой-то момент оппонент знаменитости заявил, что он зарегистрирован на "Госуслугах" и стал утверждать, что может пройти без очереди. Мужчина громко настаивал, что вообще не должен ждать и может проследовать в кабинет.
На это Джигурда отреагировал, отметив, что сам стоит в очереди, а значит и все остальные должны стоять.
В ответ мужчина оскорбил актера, назвав его Чубаккой. Это явно сильно разозлило Джигурду, который в грубой форме сказал собеседнику, чтобы тот немедленно покинул помещение.
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