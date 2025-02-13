Сильно похудел и облысел: у Олега Меньшикова нашли рак

Знаменитость проходит лечение

В последнее время народный артист России Олег Меньшиков стал неузнаваем – знаменитость сильно похудел, осунулся, облысел, что старается скрывать под мешковатой современной одеждой и головными уборами. В светской тусовке пошли слухи, что актер мог пристраститься к алкоголю, якобы это и сказалось на его внешнем виде. Однако в действительности картина оказалась мрачнее.

По сообщению журналистов, некоторое время назад у Меньшикова нашли рак. Пока неизвестно, какой орган поражен новообразованием и какие прогнозы дают врачи на выздоровление. Сейчас звезда "Покровских ворот" проходит спецтерапию, и по ее результатам будут делать дальнейшие прогнозы.

Проблемы со здоровьем у Меньшикова имеются давно. В 2021 году на фоне перенесенного коронавируса ему потребовалась операция. Вмешательство оказалось неудачным – в процессе у артиста резко упало давление, остановилось сердце и он неделю провел в состоянии комы. После этого ему удалось быстро восстановиться и вернуться к работе.

Также знаменитость признавался, что до сих пор не обзавелся детьми, поскольку с супругой страдает от бесплодия. По его словам, они долго откладывали появление на свет ребенка, а когда собрались, оказалось, уже поздно.