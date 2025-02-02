Почему Деми Мур до сих пор одна: названа причина

Знаменитость так и не связала себя крепкими отншениями за последние почти 15 лет

Последние несколько лет голливудская актриса Деми Мур пребывает в статусе свободной женщины. И хотя журналисты приписывают ей романы с коллегами по площадке, знаменитость не спешит заводить отношения с мужчинами. Оказалось, на это есть веские причины.

По словам источников, Мур помешана на контроле. Более того, на первом месте у нее стоят ее дочери и собаки, поэтому когда дело доходит до свиданий, мужчины ее боятся. Они жалуются, что от актрисы исходит "угрюмая аура".

Знакомые звезды говорят, что такая черта появилась у нее вскоре после рассторжения брака с Эштоном Катчером в 2011 году из-зазмены супруга. С тех пор у нее были романы, но серьезными их назвать нельзя.

"Она привередлива в отношении парней и неактивна на свиданиях. Она может внушать благоговение и быть настойчивой до такой степени, что партнеры по свиданиям теряют смелость и уверенность", – поделились источники.

По их словам, сама Дэми не считает свое поведение проблемным, но в последнии годы начала подозревать, что это является частью трудностей в отношениях с мужчинами.