Васильева призналась, что боится оказаться в доме престарелых

Актриса была крайне откровенна

Популярная российская актриса, любимица публики Татьяна Васильева поделилась своим отношением к старости и дому престарелых. Знаменитость призналась, что больше всего на свете боится стать обузой для своей семьи, поэтому будет стараться вести активный образ жизни как можно дольше.

Она подчеркнула, что самым страшным испытанием для нее было бы оказаться в доме "дожития" для стариков. Кумир миллионов призналась, что мечтает уйти из жизни прямо на сцене и считает такое завершение земного пути величайшим даром.

На сегодняшний день актрисе 77 лет, и, несмотря на возраст, она продолжает свою творческую деятельность. Знаменитость подчеркнула, что хочет радовать своих зрителей до последних минут, она все также активно работает и создает потрясающие образы на сцене.