Меган Фокс окончательно вычеркнула из жизни Machine Gun Kelly

Меган Фокс окончательно вычеркнула из жизни Machine Gun Kelly
Фото: соцсети
Знаменитость запретить бывшему возлюбленному видеть их общего ребенка

Меган Фокс все же решила полностью разорвать отношения с бывшим возлюбленным Machine Gun Kelly – актриса, несмотря на свое прошлое согласие, решила запретить рэперу видеться с их общим ребенком. Ожидается, что малыш появится на свет уже в марте.

По данным источников, отношения между Фокс и Колсоном Бэйкером настолько плохие, что они даже не разговаривают. Знаменитость настолько холодно относится к экс-бойфренду, что не готова подпускать его к младенцу.

"Все в ее окружении этому рады... они чувствуют, что она наконец пришла в себя, исключив его из своей жизни", – говорят журналисты.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly расстались после того, как актриса нашла в телефоне возлюбленного какой-то неприятный контент – до сих пор неизвестно, что именно это было. После этого знаменитость приняла решение завершить эти отношения окончательно.

Поговаривают, что рэпер мог снова пристраститься к наркотикам, о чем и узнала звезда "Трансформеров". Либо она нашла доказательства его измены – слухи об этом ходили давно.

Источник: TMZ

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