Тайная страсть принца Уильяма вбила клин в его отношения с Миддлтон

Тайная страсть принца Уильяма вбила клин в его отношения с Миддлтон
Фото: Diplomatic Security Service / wikimedia.org
Будущий король страдает от одержимости порно

Кейт Миддлтон, недавно победившая рак, пребывает в ярости из-за увлечения мужа фильмами с эротическим содержаниием. Как рассказали источники, принц Уильям страдал зависимостью еще со студентчества и с возрастом это увлечение осталось с ним.

Одним из любимых фильмов будущего монарха является "Морское приключение" 2002 года с пышногрудой Викторией Сильвстедт в главной роли. Однажды молодой член королевской семьи заплатил солидную сумму за просрочку возврата фильма, не вернув его вовремя.

"Уильям проводит часы, просматривая пошлые фильмы и изображения. Кейт ошеломляет, что отец троих детей и будущий король Англии погряз в таком неподобающем поведении", – говорят источники.

Дворцовые служащие уже подшучивают над будущим королем и его увлечением, что невероятно смущает Миддлтон. Больше всего она боится, что это станет достоянием общественности и принесет много позора их семье.

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