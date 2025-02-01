Валя Карнавал рассказала историю из детства о падении в подвал

Девушка до сих пор не может забыть случившееся

Известная российская исполнительница и блогер Валя Карнавал поделилась трагичной историей из детства, которая оставила след не только в ее жизни, но и в жизни всей семьи. Певица вспомнила, как в пятилетнем возрасте она пережила страшный несчастный случай.

В те годы родители будущей звезды трудились с утра до вечера, и часто присмотр за малышкой ложился на плечи брата и сестры, которые были старше ее на 10 и 13 лет соответственно. Однако, из-за того, что у них были свои увлечения и "дела", девочка нередко оставалась без присмотра.

Однажды летом, когда сестра ушла с подругами гулять, а брат пошел играть в футбол, малышка осталась одна. В конце концов, случилось так, что она упала в подвал к соседке. В процессе падения девочка сначала катилась по старой лестнице, из которой торчали гвозди, а затем приземлилась прямо на пятилитровые банки. Гора из осколков сильно порезала ей спину.

После падения она как-то смогла добраться домой и уснула. Когда мама вернулась, то увидела свою дочь на окровавленной простыне и пришла в ужас. Девочку срочно разбудили и обработали раны. Звезда также рассказала, что мама, опасаясь гнева отца, решила не говорить ему о случившемся, потому что знала, что он может очень строго наказать старших детей.