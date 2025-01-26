Глушко назвал причину, почему его "ненавидит полстраны"

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Сергей Глушко, получивший популярность под звучным прозвищем Тарзан, решил развеять многолетние сплетни о том, что якобы он стал причиной краха одного из самых ярких любовных союзов на отечественной эстраде – Наташи Королевой и Игоря Николаева.
Танцор отметил, что бывшие возлюбленные к моменту начала нового романа уже год не жили вместе. Он подчеркнул, что не был причиной крушения брака, хотя многие до сих пор считают иначе. По словам артиста, слухи о том, что он "увел" красавицу от возрастного мэтра, стали причиной бурных обсуждений и породили негативное отношение к нему со стороны части общественности.
"Знаю, что меня ненавидит полстраны до сих пор", – сокрушается любитель горячих танцев.
Много лет назад дуэт экс-супругов пользовался огромной популярностью благодаря совместным композициям и проектам. Их расставание стало неожиданностью для фанатов и вызвало волну домыслов, которые нынешний муж певицы спустя годы решил окончательно опровергнуть.
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