69-летняя Хакамада показала фигуру в бикини

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Бывший политик Ирина Хакамада опубликовала в своих соцсетях новое фото с отпуска, который проводит вместе с дочерью Марией Сироткиной. Знаменитость отправилась в путешествие по тайским островам, не стесняясь демонстрировать фигуру в откровенном бикини.
На снимке Хакамада предстала в бежевом купальнике, который состоял из лифа с треугольными чащечками и трусов – их бизнес-коуч прикрыла голубым полотенцем. В кадре можно было разглядеть стройную фигуру Ирины и обилие татуировок на теле. В частности большого мотылька на животе и ветки на руке и ниже пупка.
"Навстречу приключениям", – подписала она публикацию.
В комментариях публика осталась в восторге от формы, в которой остается Хакамада, несмотря на возраст и рождение двоих детей. Многие попросили ее поделится своими секретами стройности, а некоторые позавидовали тому, что в свои года она активно проводит досуг и наслаждается жизнью.
Ранее Трамп сделал новое заявление о переговорах
Политика Киева вызывает возмущение в Будапеште