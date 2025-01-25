69-летняя Хакамада показала фигуру в бикини

Публика осталась в восторге от тела знаменитости

Бывший политик Ирина Хакамада опубликовала в своих соцсетях новое фото с отпуска, который проводит вместе с дочерью Марией Сироткиной. Знаменитость отправилась в путешествие по тайским островам, не стесняясь демонстрировать фигуру в откровенном бикини.

На снимке Хакамада предстала в бежевом купальнике, который состоял из лифа с треугольными чащечками и трусов – их бизнес-коуч прикрыла голубым полотенцем. В кадре можно было разглядеть стройную фигуру Ирины и обилие татуировок на теле. В частности большого мотылька на животе и ветки на руке и ниже пупка.

"Навстречу приключениям", – подписала она публикацию.

В комментариях публика осталась в восторге от формы, в которой остается Хакамада, несмотря на возраст и рождение двоих детей. Многие попросили ее поделится своими секретами стройности, а некоторые позавидовали тому, что в свои года она активно проводит досуг и наслаждается жизнью.