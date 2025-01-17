Артиста обвиняют в том, что он проживает за границей

Солиста группы "Мумий Тролль" Илью Лагутенко требут жестко наказать в России за то, что после 2022 года он окончательно покинул страну и обосновался в США, отказавшись поддерживать вектор российской международной политики. И на фоне пожаров в Калифорнии в СМИ снова всплыло его имя, из-за чего общественность начала требовать наказать беглого артиста.

Напомним, ранее стало известно, что дом Лагутенко в Биг-Роке сгорел во время природных пожаров в Лос-Анджелесе. По предварительным оценкам, особняк стоит около 2,3 млн долларов. Также у него есть другое жилье в Калифорнии на Малхолланд-Драйв, которое уцелело.

Вскоре после появления новости во Владивостоке начали требовать лишить Лагутенко звания "Почетный житель", которое ему присвоили в 2016 году. А тремя годами ранее артист получил орден "За заслуги перед Владивостоком" первой степени, который также захотели отобрать. Основанием для этого назвали то, что знаменитость давно не проживает в городе.

Однако такого повода оказалось мало для наказания музыканта. Как рассказали в Думе Владивостока, лишить звания могут только в случаях, если при оформлении в документах были неверные данные или вступит в силу обвинительный приговор суда.

Тем не менее, глава почетных граждан Владивостока и Приморья Светлана Морозова пообещала сделать все возможное, чтобы вычеркнуть Лагутенко из сообщества.

"Мы не хотели, чтобы он был почетным гражданином, мы везде против выступали", – указала она.