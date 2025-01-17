Беглого Лагутенко решили жестко наказать в России

Беглого Лагутенко решили жестко наказать в России
Илья Лагутенко. Фото: Mil.ru / wikimedia.org
Артиста обвиняют в том, что он проживает за границей

Солиста группы "Мумий Тролль" Илью Лагутенко требут жестко наказать в России за то, что после 2022 года он окончательно покинул страну и обосновался в США, отказавшись поддерживать вектор российской международной политики. И на фоне пожаров в Калифорнии в СМИ снова всплыло его имя, из-за чего общественность начала требовать наказать беглого артиста.

Напомним, ранее стало известно, что дом Лагутенко в Биг-Роке сгорел во время природных пожаров в Лос-Анджелесе. По предварительным оценкам, особняк стоит около 2,3 млн долларов. Также у него есть другое жилье в Калифорнии на Малхолланд-Драйв, которое уцелело.

Вскоре после появления новости во Владивостоке начали требовать лишить Лагутенко звания "Почетный житель", которое ему присвоили в 2016 году. А тремя годами ранее артист получил орден "За заслуги перед Владивостоком" первой степени, который также захотели отобрать. Основанием для этого назвали то, что знаменитость давно не проживает в городе.

Однако такого повода оказалось мало для наказания музыканта. Как рассказали в Думе Владивостока, лишить звания могут только в случаях, если при оформлении в документах были неверные данные или вступит в силу обвинительный приговор суда.

Тем не менее, глава почетных граждан Владивостока и Приморья Светлана Морозова пообещала сделать все возможное, чтобы вычеркнуть Лагутенко из сообщества.

"Мы не хотели, чтобы он был почетным гражданином, мы везде против выступали", – указала она.

Источник: РИА "Новости"

В России раскрыли правду о подготовке новой мобилизации

Стало известно, как обстоят дела в российских войсках

Зеленский плюнул в Байдена перед уходом с поста президента

Лидер публично высказал свое недовольство

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей