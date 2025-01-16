Умер знаменитый режиссер Дэвид Линч

Умер знаменитый режиссер Дэвид Линч
Фото: Thiago Piccoli / wikimedia.org
Долгое время он страдал от неизлечимой болезни

Стало известно, что знаменитый режиссер и сценарист Дэвид Линч умер на 79 году жизни. Об этом сообщили его родственники в соцсетях.

Создатель культового сериала "Твин Пикс" не дожил до своего дня рождения четыре дня. 

"Теперь, когда его больше нет с нами, в мире образовалась большая дыра. Но, как он сказал бы: "Смотрите на пончик, а не на дырку"", – написали его члены семьи.

Известно, что Линч страдал от энфиземы легких, которая появилась у него из-за постоянного курения. Режиссер рассказывал, что на фоне недуга он не может выходить из дома, а любая инфекция рискует стать для него смертельной. Болезнь, по его словам, лечению не поддавалась.

Линч является создателем таких картин, как "Малхолланд Драйв", "Шоссе вникуда", "Дюны" 1984-го года и многих других. Он четыре раза был номинирован на "Оскар" за лучшую режиссуру и одну за лучший адаптированный сценарий. Он дважды получал французскую премию "Сезар" за лучший иностранный фильм, а также "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале и премию "Золотой лев" за жизненные достижения на Венецианском кинофестивале.

Источник: соцсети

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