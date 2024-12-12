Жасмин заявила, что не боится слива интимных фотографий

Жасмин заявила, что не боится слива интимных фотографий
Жасмин. Фото: Kremlin.ru/wikimedia.org
Артистка подняла пикантную тему

Популярная исполнительница Жасмин высказалась о теме утечек личных снимков, которая в последнее время стала активно обсуждаться в шоу-бизнесе. Артистка заявила, что ей нечего бояться, так как она не делает подобных фотографий.

Знаменитость объяснила, что предпочитает жить в моменте и не фиксировать интимные вещи на камеру. Она отметила, что ее муж видит все "вживую и онлайн", поэтому у них просто нет необходимости в подобных снимках.

Звезда также подчеркнула, что не хочет делать такие пикантные кадры, чтобы потом пересматривать их в старости. Вместо этого она считает важным сохранять воспоминания о более красивых и значимых моментах в жизни, которые нельзя запечатлеть на фото.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник

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