Жасмин заявила, что не боится слива интимных фотографий

Артистка подняла пикантную тему

Популярная исполнительница Жасмин высказалась о теме утечек личных снимков, которая в последнее время стала активно обсуждаться в шоу-бизнесе. Артистка заявила, что ей нечего бояться, так как она не делает подобных фотографий.

Знаменитость объяснила, что предпочитает жить в моменте и не фиксировать интимные вещи на камеру. Она отметила, что ее муж видит все "вживую и онлайн", поэтому у них просто нет необходимости в подобных снимках.

Звезда также подчеркнула, что не хочет делать такие пикантные кадры, чтобы потом пересматривать их в старости. Вместо этого она считает важным сохранять воспоминания о более красивых и значимых моментах в жизни, которые нельзя запечатлеть на фото.