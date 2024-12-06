Бьянка дала совет людям с низким либидо

Бьянка дала совет людям с низким либидо
Бьянка. Фото: соцсети
Знаменитость уверена, что эту проблему можно решить

Певица Бьянка уверена, что людям, которые страдают от проблем с сексуальным влечением, нужно заряжать себя позитивной энергией. По ее совету, при низком уровне либидо лучше начинать смотреть на потенциальных партнеров по-новому.

Артистка уверена, что если в семейных отношениях возникли проблемы, то для возвращения интимной жизни к прежнему формату сперва нужно забыть все обиды.

"Но если у кого-то что-то упало, я советую зарядить себя позитивной энергетикой и посмотреть на женщин или мужчин под другим углом", – заявила знаменитость.

Бьянка рассказала, что с такой проблемой сталкивался и ее друг, который сумел решить все только после решения не зацикливаться на прошлом и пережитых разочарованиях. Звезда пожелала, чтобы в будущем у всех россиян получалось то, чего они хотят.

Ранее сексологи заявили, что в 2024 году население России испытывало огромные трудности с либидо. По их мнению, всему виной распространение депрессии, нездоровое питание и стресс.

Источник: Life

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