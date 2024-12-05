Никас Сафронов рассказал о прибавке к пенсии в 1 млн рублей

Знаменитость продолжает работать в свои 68 лет

Известный художник Никс Сафронов рассказал, что не знает точную сумму своей пенсии, поскольку живет за счет сторонних заработков. В итоге за месяц у него получается прибавка к пенсионным выплатам от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.

Знаменитость указал – такие деньги ему перечисляют за участие в различных ток-шоу, ведение лекций и мастер-классов на частных мероприятиях.

"Часть жертвую на благотворительность. Скажем, передал деньги бабушке, которую ударили в Ульяновске, помог ребенку из Сибири, сбитому машиной", – заявил художник.

Насколько он помнит, официальный размер его пенсии составляет около 20 тысяч рублей, которые он тратит на оплату аренды мастерской. По словам Сафронова, все люди из творческой среди стараются зарабатывать где-то еще, поскольку на выплаты от государства "особо не разгуляешься". И поэтому он намерен продолжать работать столько, сколько будет позволять здоровье.

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