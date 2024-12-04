Артист Андреев пообещал уйти в монастырь в случае смерти супруги

Знаменитый артист заявил об уходе в монастырь из-за трагедии
Вадим Андреев. Фото: Feldsherov Victor/wikimedia.org
Актеру очень важен душевный покой

Популярный российский артист Вадим Андреев, снискавший известность по всей стране благодаря блистательной роли в телепроекте "Кадетство", рассказал, что готов уйти в монастырь.

Актер поделился, что в последнее время стал все чаще задумываться о возможности переселиться в обитель Господа. Он отметил, что если в его жизни случится трагедия и любимая супруга Галина покинет этот мир раньше него, он видит для себя только один путь – монашеский.

Звездная пара состоит в браке с 1977 года. Их знакомство произошло, когда девушка еще студенткой трудилась в НИИ под началом дяди актера. Они встретились в гостях у общего родственника, а через год поженились. В семье в 1978 году появился наследник Андрей, а в 2013 году они стали дедушкой и бабушкой, когда родилась внучка Софья.

В 2021 году артист уже делился своими мыслями о монастырской жизни. Тогда он объяснил, что мечтает провести оставшиеся годы в духовных раздумьях. По его признанию, прийти к вере ему помогли чудесные события, которые заставили иначе взглянуть на жизнь. Несмотря на размышления о монашестве, пока Андреев продолжает активно участвовать в творческой жизни страны.

К слову, ранее популярный комик пожаловался, что за два дня заработал всего 120 рублей.

Источник: Леди Mail.ru ✓ Надежный источник
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