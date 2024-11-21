Гузеева улетела из России на Бали

Гузеева рассказала, на какую страну променяла Россию
Лариса Гузеева. Фото: Kremlin.ru/wikimedia.org
Звезда прекрасно чувствует себя за границей

Звезда советского кинематографа и популярная телеведущая Лариса Гузеева поделилась впечатлениями от своей первой поездки в Азию. Знаменитость рассказала, на какую страну решила променять промозглую московскую осень – артистка улетела из России и прекрасно проводит время в Индонезии.

65-летняя звезда призналась, что долгое время избегала путешествий в этот регион из-за страха перед неизвестностью, однако теперь решила преодолеть свои сомнения.

Актриса отправилась в одну из азиатских стран, которую она назвала "совершенно роскошным местом". Речь идет о райском острове Бали (Индонезия). Артистка отметила, что уже начинает влюбляться в эту часть мира и сожалеет, что раньше не решилась на подобное путешествие.

Исследование новых культур и мест помогает творческим людям открывать себя с другой стороны и вдохновляться. Популярная телеведущая заслужила отдых в тропиках, так как много работает, чтобы радовать своих поклонников.

Фанаты актрисы восприняли эту новость с энтузиазмом, похвалив ее за смелость и стремление к новым открытиям. Многие также отметили, что пример звезды вдохновляет их на собственные путешествия и расширение горизонтов.

К слову, ранее Гузеева отправилась в Израиль в инвалидном кресле. Знаменитость заявила, что исполнила свою мечту.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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