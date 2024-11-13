Бьянка раскрыла подробности своих отношений с Natan

Она уверяет, что между ними любви не было

Долгое время не утихает скандал вокруг поведения рэпера Natan на шоу "Звезды в джунглях". Артист заигрывал сразу с двумя девушками – блогером Лерчек и певицей Бьянкой, несмотря на наличие официальной жены.

Валерия Чекалина уже успела откреститься от отношений с рэпером легкого поведения. Она утверждает, что знаменитость обманывал и использовал ее во время проекта, дополнительно флиртуя и с другими участницами проекта. После их поцелуя, уверяет блогер, никакого интима между ними не было.

Бьянка тоже решила дать комментарий по поводу своих отношений с Натаном. По ее словам, между ними нет никакой любви. Более того, у артистки уже есть возлюбленный.

"Он, наверное, любит другую. Я не знаю, я у него не спрашивала такие подробности", – поделилась она.

Сам Натан недавно опубликовал в соцсетях ролик, в котором признал поцелуи с Лерчек и Бьянкой на телешоу. При этом рэпер уверяет, что это делал исключительно для поднятия рейтингов программы.