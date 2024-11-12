Погребняк осудила Родригеза за некрасивое расставание с женой

Погребняк осудила Родригеза за некрасивое расставание с женой
Мария Погребняк. Фото: соцсети
Признание шоумена поразило публику

Телеведущий Тимур Родригез привлек внимание общественности после неожиданного заявления о разрыве с супругой Анной Девочкиной. Актер признался, что завершил брак по телефону, что вызвало неоднозначную реакцию среди его поклонников и коллег. Вскоре после этого шоумен завел отношения с молодой актрисой, что стало новым предметом обсуждений и вызвало еще больше негодования у критиков.

Известная блогер Мария Погребняк также выразила свое мнение по этому поводу, осудив поступок юмориста. По словам девушки, решение артиста сообщить о разводе таким образом выглядит неуважительным, и она предположила, что ему было сложно встретиться с некогда любимой женщиной лично, чтобы обсудить крах отношений. Звезда отметила, что ей сложно поверить, что комик мог так поступить, ведь она знает его как деликатного и тактичного человека. К сожалению, на деле вышло иначе.

Эта история вызвала широкие дискуссии в социальных сетях, и мнения разделились: одни осуждают шоумена за поспешный роман и завершение брака "удаленно", другие защищают его, указывая на то, что это личное дело пары.

Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник

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