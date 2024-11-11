Раскрыто, где сейчас находится пропавший из колонии Бишимбаев

Раскрыто, где сейчас находится пропавший из колонии Бишимбаев
Куандык Бишимбаев. Кадр: YouTube.com
Адвокат раскрыл правду

Казахстанские журналисты, которые занимаются громким делом Салтанат Нукеновой, сообщили, что Куандыка Бишимбаева нет в колонии, где он должен был отбывать наказание. Они попытались найти его в других местах отбывания наказания, но так и не смогли.

По словам расследователей, в другом месте, в Степногорске, с ними разговаривать отказались. Вскоре после этого появились новости о пропаже экс-министра.

При этом адвокат заключенного утверждает, что Бишимбаев сейчас отбывает наказание в степногоской колонии в обычных условиях, наравне с другими арестантами. Сейчас правозащитник является единственным, кто приходит к преступнику. По его мнению, новость о пропаже министра была сделана специально.

"Такие слухи пошли именно потому, что СМИ опубликовали такой фильм, в котором играли словами, чтобы людям было понятно, как будто Бишимбаев не сидит, не отбывает наказание", – заявил он. 

Напомним, за особо жестокое убийство своей возлюбленной казахстанский чиновник получил 24 года лишения свободы. Из-за его дела в стране были ужестзаконы по поводу домашнего насилия.

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