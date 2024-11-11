Борисова увезли в больницу прямо со съемок "Пусть говорят"

Телеведущему стало плохо

Не так давно стало известно, что "Первый канал" принял решение вернуть в эфир шоу "Пусть говорят" спустя долгое время. На место ведущего снова взяли Дмитрия Борисова, который был ранее лицом передачи.

Журналист вызывает неоднозначное отношение со стороны зрителей. Одним он нравится больше, чем Андрей Малахов, благодаря более интеллигентному подходу к работе. Другие, напротив, считают, что он не может создать достаточный накал на шоу, из-за чего темы передач выглядят пресными.

Сам же Борисов как-то признавался, что ему бывает очень тяжело во время съемок. Однажды его даже пришлось увозить на скорой сразу после того, как режиссер объявил окончание работы. Оказалось, у знаменитости воспалился аппендицит – ему делали операцию вскоре после эфира.

Ожидается, что новые выпуски "Пусть говорят" будут выходить вечером в 19:50 мск. Студию обновили, набрали новых экспертов, в том числе и ориентированных на молодежь. В одном из ближайших эфиров будут разбирать скандал с мошенниками, которые обманули Ларису Долину.

Ранее критик раскрыл причину возвращения Борисова на "Первый канал".