Надежда Грановская объявила себя экстрасенсом

Девушка нашла новый источник дохода

Бывшая солистка популярной группы "Виа Гра" Надежда Грановская, уехавшая из России после начала конфликта с соседним государством, кардинально изменила жизнь и теперь называет себя экстрасенсом. Дама утверждает, что в нее "входят сущности", и делится этим опытом со своими подписчиками через видеопрактики.

Артистка уверяет публику, что через нее передаются "божественные послания", и активно записывает видеоматериалы, обучая поклонников новым практикам и духовным техникам.

В своих трансляциях Грановская обсуждает темы, связанные с "гештальт-психологией, метафизикой и квантовой средой", что привлекает к ней последователей, интересующихся альтернативными практиками и духовными знаниями. Несмотря на переезд в Европу, Надежда продолжает вести свои онлайн-сессии на русском языке, поддерживая контакт с аудиторией из России и стран СНГ.

Любопытно, что ее супруг Михаил Уржумцев, продолжает вести дела в России и на Украине, зарабатывая миллиарды на различных проектах.

Новый образ Надежды Грановской вызвал неоднозначную реакцию среди ее поклонников и бывших коллег. Некоторые удивлены ее выбором, ведь в прошлом артистка была известна как участница одного из самых популярных музыкальных коллективов, а теперь подалась в медиумы.

К слову, ранее бывшая коллега Надежды по музыкальному коллективу Вера Брежнева стала проводницей.