Полиция установила трех подозреваемых по делу Лиама Пейна

Ходят слухи, что его могли убить из-за дела Пи Дидди

Аргентинская полиция провела обыски в домах трех подозреваемых в смерти экс-солиста группы One Direction Лиама Пейна. По делу проходят два сотрудника отеля и друг артиста, которые предположительно могли пронести в его номер наркотики.

Источники утверждают, что правоохранители обыскали места работы и проверили записи с камер наблюдения в день инцидента. Стало известно, что два работника контактировали с Лиамом незадолго до его смерти. Сейчас они пытаются установить, кто именно передал ему запрещенные вещества, проверяя сообщения на мобильном телефоне погибшего.

По предварительным данным, в теле Пейна был обнаружен "розовый наркотик" -опасный коктейль, который обычно сочетает в себе метамфетамин, экстази и кетамин, а также другие вещества. Их использовали на скандальных вечеринках Пи Дидди для того, чтобы успокоить жертву перед изнасилованием. Ходят слухи, что незадолго до смерти артист планировал сделать заявление о педофилии в шоу-бизнесе.