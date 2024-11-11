Самочувствие Селин Дион резко ухудшилось

Знаменитость страдает от тяжелого недуга

Состояние здоровья канадской певицы Селин Дион, борющейся с неизлечимым синдромом скованности мышц, резко ухудшилось. Знаменитость испытывает сильные боли и впала в депрессию. Такими тревожными новостями с журналистами поделились анонимные осведомители.

Этот редкий неврологический диагноз значительно ограничивает подвижность артистки и вызывает болезненные спазмы, что сказывается на ее жизни и профессиональной деятельности.

В июле певица приняла участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, что стало ее первым появлением на сцене за последние годы. Поклонники были рады вновь увидеть Дион, однако ее выступление вызвало противоречивую реакцию. Многие заметили, что певица исполняла песню под фонограмму, это спровоцировало волну критических замечаний в социальных сетях. Некоторые пользователи были разочарованы, так как рассчитывали на живое исполнение, другие же выразили поддержку певице, понимая сложности ее состояния и восхищаясь ее мужеством.

Несмотря на трудности, Дион продолжает бороться с заболеванием и старается оставаться на связи с поклонниками. Однако ее дальнейшие планы в индустрии остаются под вопросом из-за серьезные ограничений, которые накладывает на нее заболевание.