Маск раскритиковал Лопес за молчание о преступлениях Пи Дидди

Илон Маск публично врезал Дженнифер Лопес
Илон Маск. Фото: соцсети
Миллиардер не смог держать себя в руках

Американский миллиардер и изобретатель Илон Маск выразил публичное недовольство поведением певицы Дженнифер Лопес в отношении скандала, разгоревшегося вокруг ее бывшего парня Шона Комбса, более известного как Пи Дидди.

Предприниматель публично врезал певице, с недовольством подчеркнув, что та до сих пор не дала комментариев по поводу обвинений. Такая молчанка ставит под сомнение искренность и значимость всех ее общественных высказываний, уверен бизнесмен.

Он подчеркнул, что Лопес, занимающая активную позицию по политическим вопросам, в частности, резко выступающая против Дональда Трампа, тем не менее предпочла промолчать о ситуации с рэпером. Подобное поведение выглядит лицемерно: певица, высказываясь о других фигурах и их действиях, уклонилась от обсуждения скандала с бывшим продюсером. Ситуация выглядит особенно скверно, учитывая, что дело касается издевательств над детьми.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник

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