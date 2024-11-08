Маск раскритиковал Лопес за молчание о преступлениях Пи Дидди

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Американский миллиардер и изобретатель Илон Маск выразил публичное недовольство поведением певицы Дженнифер Лопес в отношении скандала, разгоревшегося вокруг ее бывшего парня Шона Комбса, более известного как Пи Дидди.
Предприниматель публично врезал певице, с недовольством подчеркнув, что та до сих пор не дала комментариев по поводу обвинений. Такая молчанка ставит под сомнение искренность и значимость всех ее общественных высказываний, уверен бизнесмен.
Он подчеркнул, что Лопес, занимающая активную позицию по политическим вопросам, в частности, резко выступающая против Дональда Трампа, тем не менее предпочла промолчать о ситуации с рэпером. Подобное поведение выглядит лицемерно: певица, высказываясь о других фигурах и их действиях, уклонилась от обсуждения скандала с бывшим продюсером. Ситуация выглядит особенно скверно, учитывая, что дело касается издевательств над детьми.
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