Психолог раскритиковал поведение Mia Boyka после скандала с квадробером

Психолог разнес поведение оплеванной Mia Boyka
Мия Бойка. Фото: соцсети
У артистки заподозрили звездную болезнь

Певица Mia Boyka до сих пор пожинает плоды своего скандала с девочкой-квадробером, которую раскритиковала перед публикой. После этого она столкнулась с гневом со стороны общественности – многие знаменитости поддержали ребенка и выступили против звезды.

Не так давно Бойка получила плевок в лицо на шоу из-за своей позиции в отношении квадроберов. После инцидента исполнительница еще сильнее стала отстаивать свою позицию. Психолог Константин Сибитев объяснил поведение знаменитости.

По его словам, для Бойки ситуация с квадроберами стала отличным уроком для понимания, где проходит грань между оскорблениями и свободой слова. В действительности происходящее было унижением для ребенка, но певица решила закрыть глаза на свое неуместное поведение.

"Подобное нежелание извиняться – это типичная реакция человека, неготового столкнуться с собственными ошибками", – говорит он.

Специалист полагает, что Мия боится признать свою вину и стать уязвимой в глазах своих фанатов, однако добивается противоположного эффекта. Вместо этого люди думают, что знаменитость страдает от звездной болезни и недостатка эмпатии.

Ранее Mia Boyka сделала резкое заявление о россиянах.

Источник: Страсти
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