Бывший муж раскрыл причины развода с Меган Фокс

Бывший муж раскрыл причины развода с Меган Фокс
Меган Фокс. Фото: Erik Drost / wikimedia.org
Он уверяет, что дело не в измене

Бывший муж актрисы Меган Фокс решил рассказать, почему они расстались. Байан Остин Грин без женат на звезде "Трансформеров" 10 лет до их расставания в 2020 году. По его словам, в последние годы супруга была им недовольна по любому поводу.

"Меган раздражало, когда я жую, потому что она думала, что слышит это", – рассказал он.

Об этом случае Брайан вспомнил, поскольку в последнее время у их общей дочери появились похожие трудности. Она жалуется, что периодически слышит, как жует Фокс, и Грин считает это в каком-то роде расплатой.

При этом мужчина отмечает, что ее раздражение жеванием скорее было связано с проблемами в их браке. В один момент артистка дошла до критической точки, и ее начала раздражать буквально каждая мелочь.

"Для меня это тот случай, когда нужно сделать выбор: хорошо, мы либо пойдем на терапию и попытаемся найти связь и разобраться, что происходит, либо все это нас погубит", – рассказал Грин.

При этом он отметил, что возможная измена Меган с Машин Ганом Келли не была причиной их развода.

Источник: People

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