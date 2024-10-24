Жена бросила изменившего с Лерчек рэпера Натана

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Анастасия Швецова, которая была замужем за рэпером Натаном, приняла решение уйти от него. Причиной стала измена артиста с блогером Лерчек на шоу "Звезды в джунглях", которая в итоге стала достоянием общественности.
Девушка несколько дней думала по поводу случившегося и пыталась принять правильное и взвешенное решение. Инцидент с изменой произошел в их семейной жизни не впервые, но до этого она простила мужа и хотела спасти брак ради детей. Сейчас же Анастасия не захотела повторять этот опыт.
"Будет честно рассказать вам правду о том, что я приняла решение расстаться с мужем за месяц до того, как он поехал на проект и уже какое-то время мы не живем вместе", – рассказала супруга Натана.
По ее словам, рэпер этого шага не поддержал.
При этом, несмотря на расставание, поведение Натана на телешоу ей было неприятно, поскольку у них растет двое детей. Анастасия пообщала позже рассказать, почему не захотела продолжать отношения со своим супругом.
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