Комиссаренко посмеялся над своими визами в США и Британию

Юморист давно обосновался в Европе

Хорошо известный в нашей стране белорусский комик Слава Комиссаренко поделился своими впечатлениями о визах талантов, выданных ему США и Великобританией. Лицедей давно перебрался в Европу и оттуда постоянно высмеивает ситуации, в которые он попадает после бегства из родного государства.



Артист нашел саму концепцию этих виз весьма забавной и отметил, что не смог удержаться от шуток на эту тему. По словам Комиссаренко, ему было сложно воспринять всерьез процесс получения таких виз, так как сам факт необходимости доказывать наличие таланта выглядел для него комично.

Особое внимание комик уделил классификации виз, разделенных на две категории – для "перспективных" и "исключительных" талантов. Это разделение также вызвало у него смех, поскольку подобная градация кажется абсурдной и не соответствует реальности. Он подчеркнул, что сама идея подтверждения принадлежности к одной из этих категорий выглядит так, будто приходится убеждать кого-то в том, что ты действительно талантливый человек.

Несмотря на ироничное отношение к процессу получения виз, комик не стал скрывать, что сам факт наличия подобных документов открывает перед ним новые возможности для профессионального роста и гастролей в разных странах. Теперь Комиссаренко может свободно передвигаться и выступать в США и Великобритании, что существенно расширяет его аудиторию и укрепляет позиции на международной комедийной сцене.

К слову, ранее в России схватили беглого комика, решившего немного подзаработать на родине.