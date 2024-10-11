Мелания Трамп рассказала о произошедшем в день покушения на ее супруга

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Жена бывшего президента США Мелания Трамп рассказала, как узнала про покушение на собственного супруга, которое состоялось в июле 2024 года. По ее словам, она внимательно следила за выступлением кандидата на пост главы государства по телевизору, но в один момент поставила трансляцию на паузу из-за домашних дел. Вскоре она получила звонок на телефон с тревожными новостями.
После этого модель бросилась к ТВ и продолжила смотреть за происходящим, чтобы понять, что именно случилось.
"Хотя глава моего аппарата утверждала, что Дональд не пострадал, видеозапись свидетельствовала об обратном", – написала она.
После этого Мелания попыталась связаться с супругом, но безуспешно. Затем она позвонила агентам Секретной службы и наконец смогла выяснить подробности случившегося. На тот момент Дональд Трамп находился на осмотре в больнице.
По ее словам, для их сына случившееся оказалось большим потрясением. Момент с покушением на Трампа транслировали по всем каналам. Модель считает, что увиденное нанесло ребенку большую травму, ведь он стал свидетелем того, как его отца едва не убили.
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