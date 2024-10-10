Голливудская звезда был очень откровенен

Знаменитый голливудский артист, а ныне спецпредставитель российского МИД по гумсвязям между РФ и США Стивен Сигал выступил с громким заявлением о нашем президенте Владимире Путине и специальной операции по демилитаризации киевского режима.



Мировая знаменитость заявил, что в начале СВО написал эмоциональное письмо российскому главнокомандующему. В своем обращении он выразил полную поддержку главе РФ и готовность пожертвовать жизнью за новую родину. Актер подчеркнул, что готов стоять на стороне России до конца и защищать ее интересы.

"Если понадобится, я умру со своим президентом", – признался он в послании.

По словам звезды, он считает важным поддерживать президента в нынешних условиях. Он также подчеркнул, что ситуация покажет, кто на самом деле является другом России, а кто – врагом. Письмо было направлено главе Российской Федерации с целью выразить личную преданность Сигала и подчеркнуть значимость тех, кто остается верным стране в сложный период. Актер убежден, что такие моменты выявляют истинных соотечественников и сторонников, которые готовы отстаивать интересы государства.

Заявления Стивена Сигала вызвали широкий резонанс как в российских, так и в западных СМИ, поскольку актер с американским гражданством давно известен своей открытой поддержкой России и неоднократными заявлениями в защиту политики Москвы.

К слову, ранее глава чеченского спецназа выступил с тревожным заявлением о ситуации в зоне спецоперации.