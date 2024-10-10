Сигал в начале спецоперации написал Путину о готовности биться и умереть за РФ

Стивен Сигал сделал громкое заявление о Путине и СВО
Стивен Сигал. Фото: Oleg Bor. Собственная работа/wikimedia.org
Голливудская звезда был очень откровенен

Знаменитый голливудский артист, а ныне спецпредставитель российского МИД по гумсвязям между РФ и США Стивен Сигал выступил с громким заявлением о нашем президенте Владимире Путине и специальной операции по демилитаризации киевского режима.

Мировая знаменитость заявил, что в начале СВО написал эмоциональное письмо российскому главнокомандующему. В своем обращении он выразил полную поддержку главе РФ и готовность пожертвовать жизнью за новую родину. Актер подчеркнул, что готов стоять на стороне России до конца и защищать ее интересы.

"Если понадобится, я умру со своим президентом", – признался он в послании.

По словам звезды, он считает важным поддерживать президента в нынешних условиях. Он также подчеркнул, что ситуация покажет, кто на самом деле является другом России, а кто – врагом. Письмо было направлено главе Российской Федерации с целью выразить личную преданность Сигала и подчеркнуть значимость тех, кто остается верным стране в сложный период. Актер убежден, что такие моменты выявляют истинных соотечественников и сторонников, которые готовы отстаивать интересы государства.

Заявления Стивена Сигала вызвали широкий резонанс как в российских, так и в западных СМИ, поскольку актер с американским гражданством давно известен своей открытой поддержкой России и неоднократными заявлениями в защиту политики Москвы.

К слову, ранее глава чеченского спецназа выступил с тревожным заявлением о ситуации в зоне спецоперации.

Источник: Фильм "Во имя справедливости" ✓ Надежный источник
По теме

Столтенберг объяснил свой грандиозный провал в отношениях с Россией

Чиновник нашел главного виновника

"Зеленскому кранты": в Киеве признали резкое изменение позиции Украины

Незалежная больше не интересна заокеанским спонсорам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей