Названы гонорары Гагариной и Асти за шоу на Новый год

Раскрыты гонорары Гагариной и Асти за шоу на Новый год
Анна Асти. Фото: соцсети
У девушек губа не дура

В прессе появилась информация о том, какие астрономические суммы собираются заработать популярные исполнительницы Полина Гагарина и Анна Асти за участие в новогодних корпоративах. Несмотря на общий кризис, захвативший страну, да и весь мир, востребованные артистки продолжают получать внушительные суммы за свои выступления.

Анна Асти, которая в последнее время уверенно занимает верхние строчки музыкальных чартов, собирается выступить в одном из престижных столичных клубов в самую волшебную ночь года. По данным инсайдеров, ее гонорар составит не менее 7 миллионов рублей. Очевидно, что артистке приятно получать такие выгодные предложения, ведь это свидетельствует о высоком интересе к ее творчеству. Кроме того, новогодние выступления всегда остаются самыми востребованными и прибыльными у исполнителей.

Полина Гагарина, чей график на праздники также расписан до мелочей, готова порадовать своих поклонников за ту же сумму. Минимальная стоимость ее выступления в праздничную ночь стартует от 7 миллионов рублей. Голосистая красотка давно закрепила за собой статус одной из самых популярных певиц в нашей стране, а ее гонорары продолжают расти, что говорит о стабильном спросе на ее творчество.

Таким образом, новогодние праздники обещают быть насыщенными для любителей живых выступлений. Но пригласить звездную певицу на частное мероприятие – удовольствие не из дешевых.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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