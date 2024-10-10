Бывшая жена Майкла Джексона рассказала о его девственности

В посмертно опубликованных мемуарах Лиза Мария Пресли раскрыла подробности своего романа с Майклом Джексоном. Она вспомнила, что на момент начала их отношений артист был девственником в свои 35 лет, хотя до этого у него были романы с другими дамами.

Пресли полагает, что связь певца с Татум О'Нил и Брук Шилдс не была физической. При этом он рассказывал ей, что однажды с ним хотела переспать Мадонна, но ничего не получилась.

После признания дочь знаменитого музыканта была в замешательстве. Она решила, что провести ночь с Майклом Джексоном сможет только после замужества, однако он ее удивил.

"Я была в ужасе, потому что не хотела сделать неправильный шаг. Но когда он решил поцеловать меня первым, он просто сделал это. Он был инициатором всего. Начались физические вещи, от которых я была в шоке", – пишет Лиза в своей книге.

Знаменитость указала, что с Майклом они сошлись на почве большого общественного внимания в детстве – они могли понять, какого было жить в таких условиях.

Бывшая супруга поп-звезды утверждает, что ни разу не замечала за Джексоном тяги к малолетним, несмотря на все обвинения. По ее словам, если бы она увидела что-то такое, то "сама бы его убила".