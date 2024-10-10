Галустян рассказал, как звезды рвали микрофоны на "Звездах в джунглях"

Некоторых не устраивали слишком жесткие условия

Во время реалити "Звезды в джунглях" участникам приходилось непросто. Многие жаловались на тяжелые условия содержания, а кто-то говорит о нехватке еды. Некоторые участники даже предпринимали попытки провести провизию в тайне от продюсеров шоу, однако все заначки находили и изымали.

Как рассказал Михаил Галустян, подобный подход многим крайне не нравился. При этом он напомнил, что каждый участник подписал контракт, по которому приносить еду на проект категорически запрещено.

"Они возмущались, конечно, бунт устроили, порвали микрофоны, сказали, что отказываются сниматься", – вспомнил ведущий.

Тем не менее, никакой проблемы для передачи такое поведение звезд не вызвало. Их оставили на проекте и использовали для записи микрофоны, которые были раскиданы по всему пляжу.

Есть знаменитостям приходилось еду, которая находится в свободном доступе, либо в специальном магазине. Никакой экзотической пищи участникам не предлагали, хотя подобное им приходилось есть на испытаниях. Для таких ситуаций на площадке всегда дежурил врач, который следил за их состоянием и при необходимости оказывал помощь.