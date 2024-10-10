Галустян рассказал, как звезды рвали микрофоны на "Звездах в джунглях"

"Рвали микрофоны": Галустян рассказал об истерике звезд на популярном шоу
Михаил Галустян. Фото: АГН "Москва"
Некоторых не устраивали слишком жесткие условия

Во время реалити "Звезды в джунглях" участникам приходилось непросто. Многие жаловались на тяжелые условия содержания, а кто-то говорит о нехватке еды. Некоторые участники даже предпринимали попытки провести провизию в тайне от продюсеров шоу, однако все заначки находили и изымали.

Как рассказал Михаил Галустян, подобный подход многим крайне не нравился. При этом он напомнил, что каждый участник подписал контракт, по которому приносить еду на проект категорически запрещено.

"Они возмущались, конечно, бунт устроили, порвали микрофоны, сказали, что отказываются сниматься", – вспомнил ведущий.

Тем не менее, никакой проблемы для передачи такое поведение звезд не вызвало. Их оставили на проекте и использовали для записи микрофоны, которые были раскиданы по всему пляжу.

Есть знаменитостям приходилось еду, которая находится в свободном доступе, либо в специальном магазине. Никакой экзотической пищи участникам не предлагали, хотя подобное им приходилось есть на испытаниях. Для таких ситуаций на площадке всегда дежурил врач, который следил за их состоянием и при необходимости оказывал помощь.

Источник: Газета.ру

Попросившая о помощи Россия получила отказ сразу десяти стран

Больше всего трудностей возникло в ЕС

Проиграют все: НАТО вмешается в конфликт на Украине при одном условии

Эксперт озвучил дальнейшее будущее противостояния Киева и Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей