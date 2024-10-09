SHAMAN исполнил гимн России с фанатами в честь дня рождения Путина

Артист поздравил главу государства с огромной толпой

Певец SHAMAN, который входит в число доверенных лиц главы государства, решил поздравить Владимира Путина с прошедшим днем рождения необычным способом. После своего выступления в Нижнем Новгороде артист вышел к публике в майке с именем президента и вместе со всеми исполнил гимн России, сообщают местные СМИ.

Знаменитость во время общения с поклонниками сперва послушал, как все хором исполняют для него композицию "Я русский". Дронову понравилось такое внимание публики, однако он напомнил всем, что в этот день родился российский президент и предложил сделать ему приятно.

"Это будет хор Нижнего Новгорода. Я поддержу. Я певец так себе, но за вами я чувствую себя увереннее гораздо", – сказал он.

После исполнения композиции знаменитость поблагодарил собравшуюся публику и отметил, что все спели очень душевно. Он полагает, что Путин раньше не получал подобных подарков в свой праздник.

Артист появился на публике вскоре после новости о своем разводе. До этого он говорил, что с супругой их отношения разрушились из-за разных графиков. При этом SHAMAN неоднократно ловили за заигрываниями с другими знаменитыми девушками, а его бывшую жену Елену Мартынову заметили на концерте Валерии в компании Егора Крида, из-за чего пошли слухи об их романе.

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