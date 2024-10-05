Представитель заявил, что Дуров и Болгар не были парой

Представитель Дурова выступил с громким заявлением о ситуации с Болгар
Фото: соцсети
Девушка активно делится личными моментами с публикой

Представитель Павла Дурова, сооснователя мессенджера Telegram, опроверг слухи о том, что предприниматель состоял в отношениях с Ириной Болгар. Как известно, в последнее время девушка активно муссирует тему своего "гражданского брака" с долларовым миллиардером.

Однако по словам близкого к предпринимателю человека, эти двое никогда по-настоящему не были парой, несмотря на распространявшуюся информацию об обратном. Ирина называет себя матерью троих детей бизнесмена и готова биться за права своих наследников в суде.

При этом никто не спорит, что миллиардер действительно выплачивал алименты на содержание троих малышей. В то же время появились сообщения о том, что предприимчивая женщина использовала полученные средства для приобретения предметов роскоши, а не на нужды детей. Появление новых скабрезных подробностей привлекает дополнительное внимание к и без того громкой ситуации.

Источник: The New York Times ✓ Надежный источник

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