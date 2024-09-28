Психолог Бурова рассказала о мании величия у Даны Борисовой

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Знаменитая российская телеведущая и модель Дана Борисова открыто рассказала о своей борьбе с тяжелым заболеванием – биполярным расстройством, признавшись, что на протяжении всей жизни ей придется лечиться. В интервью она поделилась, что принимает медикаменты, которые помогают контролировать ее состояние. Впрочем, несмотря на трудности, звезда старается вести активный образ жизни и не терять надежду на лучшее.
Психолог Адиля Бурова прокомментировала состояние знаменитости и поставила ей весьма неприятный диагноз – мания величия. Эксперт объяснила, что биполярное расстройство характеризуется чередованием эпизодов депрессии и мании.
В такие моменты пациент может испытывать эмоциональные крайности: от глубокого уныния до чрезмерной активности и эйфории. В такой ситуации важно понимать, что лечение требует времени и терпения. Поддержка близких и правильная терапия играют ключевую роль в жизни таких людей.
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